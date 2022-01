L’Espunyola porta a terme obres de millores a l’entorn del local social i la pista poliesportiva. Concretament, s’actuarà en una superfície d’uns 300 metres quadrats al costat d’aquests dos equipaments. Una zona s’asfaltarà i l’altra es pavimentarà amb llambordes.

Amb aquestes actuacions, l’objectiu del consistori és que sigui un punt de trobada del poble –com una plaça– a l’estiu, on s’hi puguin fer activitats de la festa major. L’alcalde, Albert Vilardaga, apunta a aquest diari que en els últims anys s’està intentant treure la festa major a l’exterior, però a hores d’ara no es disposa d’un espai on s’hi puguin aplegar els veïns i veïnes del poble, al marge de la pista poliesportiva.

D’altra banda, també s’arranjarà la sortida del local social i una paret que hi ha just al darrere per evitar la caiguda de pedres. El cost de les actuacions és de gairebé 150.000 euros.