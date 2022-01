El Mercat de Nadal de Gironella va tancar portes aquest dimecres havent rebut aproximadament un total de 15.000 persones en els 22 dies que va obrir. La primera edició de la iniciativa ha tingut, a més, la participació d’una vuitantena de paradistes diferents.

El mercat va obrir el dissabte 4 de desembre, coincidint amb el dia de l’encesa dels llums de Nadal al municipi. Només en aquella jornada, van passar pel mercat prop d’unes 1.000 persones.

I, segons comenta a Regió7 el regidor de Promoció Econòmica del consistori gironellenc, Santi Felius, la setmana següent –l’única en la qual el recinte va obrir tots els dies aprofitant el pont de cinc dies– va ser la més forta.

De fet, el dia 8 el mercat va coincidir amb la Fira de la Puríssima, que aquesta vegada només tenia parades d’alimentació perquè no s’encavalqués amb el mercat, on principalment hi havia productes d’artesania. En aquest sentit, el consistori va sostenir que els dos espais es van retroalimentar i complementar a la perfecció.

En canvi, durant les setmanes següents, especialment la de Nadal, Felius ha reconegut que l’afluència va ser més baixa, tot i que en aquesta última ha repuntat. L’edil atribueix el retrocés de visitants a l’empitjorament de la situació sanitària de la covid-19. Fins i tot, algun paradista afectat pel virus va haver de cancel·lar la seva participació, tot i que el consistori va poder suplir la baixaamb altres expositors que estaven en reserva, de manera que no hi va haver cap dia amb parades buides.

Un dels aspectes que l’Ajuntament vol potenciar més de cara a la pròxima edició són les activitats que es fan al mateix espai del mercat, com els concerts i tallers. Felius assegura que els dies de més activitat han estat els que hi havia actes programats.

D’altra banda, el regidor explica que s’ha detectat que els visitants consumien moltes begudes i poc menjar. «Mirarem que la gent es quedi més a sopar, l’entrepà ha fallat una mica», apunta Felius, que, tot i això, valora molt positivament l’explotació de les dues parades d’alimentació per part dels bars del municipi.

Pel que fa al perfil de visitants, la majoria eren de la comarca i de la Catalunya Central, però en els dies de més afluència també hi havia assistents d’arreu de Catalunya. A més, un dels paradistes era del sud de França i dos procedien de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a la possible repercussió sobre el comerç local, Felius afirma que els comerços que tenien parades al mercat ja han notat un impacte en els seus establiments, mentre que la resta també ha percebut més bullici a l’eix comercial.