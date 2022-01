Tècnics de Birding Natura (entitat dedicada a la conservació) han col·locat un dispositiu de radioseguiment en un dels exemplars de duc sortits del Centre de Conservació de Fauna Salvatge i educació ambiental Camadoca de Santa Maria de Merlès.

Es tracta d’un mascle nascut al mateix centre, fill de pares irrecuperables, i que ha estat alliberat mitjançant una tècnica de reintroducció gradual a la vida salvatge en la qual passa un període de transició en què pot entrar i sortir del seu recinte.

L’exemplar alliberat porta un geolocalitzador, que és un dispositiu de seguiment remot que disposa d’un mòdul GPS i un sistema d’alimentació mitjançant una bateria que té autonomia per un any. És com una petita motxilla que, amb una periodicitat diària, descarrega les dades en un servidor i també les conserva emmagatzemades. La informació obtinguda ha de permetre elaborar informes on quedarà reflectida l’activitat diària, evolució i incidències dels exemplars a través de gràfiques, taules de dades i mapes, per finalment extreure’n les conclusions oportunes.

L’objectiu de la iniciativa és poder definir accions per contribuir en la seva preservació. I és que els darrers estudis apunten que la meitat de les morts que es produeixen en aquesta espècie són per causes no naturals (persecució directa, atropellaments, intoxicacions per raticides, col·lisions, electrocucions, etcètera).

Monitorar un niu

En una fase següent del projecte es preveu monitorar un niu mitjançant una càmera d’infrarojos per tal de verificar el correcte desenvolupament dels polls, analitzar la interacció d’aquests amb els adults i elaborar una anàlisi de resultats. A més, les imatges captades per la càmera es podran veure en directe a través d’un enllaç que serà públic i obert a tothom.

L’objectiu final de totes aquestes accions és adquirir més coneixement sobre els motius i punts exactes de les possibles morts dels exemplars d’aquesta espècie, amb la finalitat de poder establir mesures que permetin minimitzar-les.