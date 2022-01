L’Associació Cultural l’Esplai va celebrar diumenge al vespre una edició especial d’Els Pastorets de l’Ametlla de Merola, marcats per la nova adaptació de text i música i per les dificultats constants que li ha sumat la pandèmia. Els Pastorets del 2022 han resultat una versió més curta, d’unes dues hores, i dinàmica gràcies al disseny d’una escenografia amb dos espais per als actors i cantants i una central per als músics.

La representació d’Els Pastorets de l’Ametlla de Merola d’aquest any ha aprofitat el guió de l’any passat, que va ser recitat, i aquesta vegada els actors han actuat sobre l’escenari. Es tracta d’un text retallat per tal de permetre anar encadenant les cançons del concert tot mantenint el sentit dramatúrgic de l’obra. En total hi van prendre part una cinquantena de persones, entre els quals una vintena d’actors, deu músics, una quinzena de cantants en el cor d’homes i dones i vuit més entre tècnics que col·laboren darrere el teló. La pràctica totalitat dels participants són de l’Ametlla o hi estan vinculats.

Per evitar el màxim possible els contagis, aquest any només hi havia els músics de corda, amb instruments com ara piano, violí, contrabaix, violoncels i viola. El director musical, Sergi Cuenca, no hi va poder participar per estar de baixa per covid i el seu lloc el va ocupar Josep Maria Conangla.

El director artístic, Moisès Boixadera, va remarcar que es tracta d’una edició d’Els Pastorets que «hem fet a pesar de tot; ha costat molt; pendents constantment de baixes, és una agonia». Aquesta versió va propiciar, segons Boixadera, un muntatge especial per l’alternança de les actuacions en les dues parts escèniques amb els músics al mig amb un text i muntatge que feia reconeixibles Els Pastorets i, alhora, era entenedor per a qui no els coneixia.