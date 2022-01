Els comerciants dels voltants de la Ronda Moreta critiquen el greuge que els ha suposat les obres en aquest eix durant la campanya nadalenca. Tot i que la majoria es mostra a favor de la reurbanització per donar més espai als vianants, es queixen del no compliment del termini promès inicialment i qüestionen la idoneïtat del període de l’any escollit per fer les obres. A dia d’avui, els treballs es concentren especialment en el tram estricte de la Ronda Moreta, després que la zona de la Plaça de la Creu quedés en un estat molt avançat pocs dies abans de les festes de Nadal.

El més dur és el propietari de la botiga Anadyr, Toni Gómez, que defensa que «l’Ajuntament i la UBIC s’han carregat la campanya de Nadal». A més, Gómez assegura que les obres no s’han aturat del tot durant les festes i que s’han continuat fent treballs a la zona entre la Ronda Moreta i la Ronda Queralt, per on s’accedeix al carrer Major des de la Plaça dela Creu o a l’inrevés.

Des de la botiga de calçats Montserrat apunten que «hi hem notat bastant» i es queixen de que s’ha deixat un tram molt estret pels vianants en la confluència de la Ronda Moreta i la Ronda Queralt per accedir a la Plaça de les Fonts i al carrer Major, la zona on es troba aquest comerç. En la mateixa línia s’expressa el propietari del comerç Sala -situat a escassos metres-, que recalca que hi ha gent gran o amb mobilitat reduïda que té dificultats per desplaçar-se.

Els botiguers asseguren que durant la campanya de Nadal que acaba de finalitzar han tingut menys clients que en l’anterior. Una part de la culpa d’aquest retrocés l’atribueixen a les obres, però consideren que no és l’única causa. Per exemple, destaquen que enguany no hi havia restriccions de mobilitat, mentre que el Nadal passat no es podia sortir de la comarca, circumstància que va obligar molts berguedans a quedar-se a comprar a la seva ciutat.

Mentrestant, Quim Novellas, director de la panificadora Pavebsa, assenyala que en les dates assenyalades -per Nadal i Reis- el forn la Vienesa i el forn pastisseria La Lionesa van treballar molt, com en un any normal, mentre que la resta de dies de les festes sí que van tenir menys clients que el 2020.

Com la resta de comerciants afirma que és per una suma de factors; un d’ells les obres, però creu que també s’ha de tenir en compte la gran quantitat de gent que durant aquestes festes ha estat confinada per ser positiu o contacte estret d’un cas de coronavirus.

Problemes de mobilitat

Per la seva banda, des de la farmàcia Vilà, del carrer Major, asseguren que aproximadament han tingut els mateixos clients que d’altres anys però denuncien que molts d’ells tenen problemes per trobar aparcament, especialment aquells que no es coneixen la zona. En el mateix sentit s’explica Mercè Paracolls, de la botiga Eifa, que afegeix que cada dia es produeixen embussos en d’altres carrers de la ciutat que connecten el Passeig de la Pau i el de la Indústria.

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, reitera que el retard en l’execució de les obres s’explica principalment per la dificultat i la lentitud en la col·locació i el reajuntat de les antigues llambordes. L’edil, però, assegura que el nou tram de la Ronda Moreta podria estar enllestit a finals d’aquest mes de gener.