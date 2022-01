El govern de Berga va reconèixer aquest dijous en sessió plenària que està tenint problemes per dissenyar els comptes d’aquest any 2022 davant la reducció d’ingressos i l’augment de despeses previstes. Tampoc hi ajuda la incertesa sobre si el Ministeri d’Hisenda donarà el vistiplau a la proposta de refinançament dels crèdits ICO realitzada pel consistori berguedà.

El regidor d’Hisenda, Marià Miró, va explicar que enguany han d’aplicar el 2% d’increment salarial als funcionaris públics, i que també s’ha de destinar una partida a la residència. En aquest sentit, s’ha de destacar que l’any passat el consistori va fer una modificació del pressupost per injectar gairebé 100.000 euros a la residència provinents de la Patum.

A això cal sumar-hi la reducció d’ingressos procedents de l’impost de les plusvàlues després de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) de l’octubre passat. «Les àrees es veuran segurament abocades a reduir pressupost», va admetre Miró, que per primera vegada en aquest mandat no podrà presentar els comptes en temps i forma.

D’altra banda, l’Ajuntament està en espera de saber si és acceptada la seva proposta de refinançament dels crèdits ICO, que preveu que no s’hagi de pagar cap cèntim el 2022 i el 2023. Inicialment, com va reconèixer Miró, el Ministeri ho va rebutjar, però després el consistori va fer una nova proposta i ara la pilota torna a ser a la teulada del Govern central.

Ara bé, l’edil assegura que l’equip de govern no esperarà a tenir la resposta del Ministeri per presentar els pressupostos i, fins i tot, afirma que els comptes podrien sortir a la llum en les properes setmanes. Per la seva banda, el principal grup de l’oposició, Junts per Berga, va criticar que encara no hagi pogut participar en la confecció dels números.

Tensió entre l’alcalde i el PSC per l’estació de busos

La nova estació d’autobusos, un dels projectes més importants que encara Berga els propers anys, va originar una tensa discussió entre el batlle de la ciutat, Ivan Sànchez, i el regidor del PSC, Abel García, en el ple de gener.

La raó de la picabaralla va ser que l’equip de govern va proposar a l’oposició unir-se a una moció sobre l’estació d’autobusos un dia abans sense abans haver-la debatut i consensuat. La moció pretenia pressionar la Generalitat perquè acceleri la creació de l’estació, però finalment el govern de la CUP i ERC no la van presentar.

«Parlem i consensuem. Tenim molts puts febles en aquest projecte; la situació legal o la posició dels veïns», va apuntar García. L’alcalde va replicar recordant que també és veí de la zona, i visiblement molest va preguntar als altres regidors si amb ell no hi tenen diàleg.

García va respondre que en aquest punt sí, i va opinar que el govern va retirar la moció per falta de consens. «Però quin consens? Tenim majoria si volem», va acabar etzibant l’alcalde.

El debat sobre l’estació d’autobusos ha revifat en les últimes setmanes a Berga arran de l’incident que hi va haver el penúltim dia de l’any al Passeig de la Pau, on un bus es va desfrenar i després d’emportar-se diversos vehicles es va encastar contra la terrassa d’un bar.

Tot i que no hi va haver ferits, Comissions Obreres de l’empresa Alsina Graells va reaccionar ràpidament al succés i va demanar millores en l’actual parada o la presa de mesures alternatives com habilitar una nova parada en una zona menys transitada que la del Passeig de la Pau. Tot això mentre no es construeixi la nova estació, que 10 anys després continua en interrogant.