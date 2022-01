L’equip de govern de la CUP i ERC va reconèixer en el ple de gener que fracciona contractes d’obres per «oferir un millor servei als ciutadans». D’aquesta forma, també evitar passar pels processos de licitació pública.

Ho va admetre el regidor d’Educació, Eloi Escútia, i el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, arran d’una consulta del regidor de Junts, Marc Marginet, sobre un contracte menor d’obres de les escales d’accés a l’escola Santa Eulàlia de la ciutat.

Marginet va recordar que en l’últim mes hi ha hagut un increment notable «d’expedients per urgència» tot i que en molts d’ells la secretaria de l’Ajuntament hagi recomanat no portar-los a terme. En el cas del contracte esmentat, l’edil de l’oposició va afirmar que «s’han saltat totes les garanties jurídiques».

Sobre aquest cas concret, Escútia va explicar que les obres s’havien de portar a terme amb urgència perquè formen part d’un conveni que l’Ajuntament té amb el Departament d’Educació. «La qüestió del fraccionament ha sortit i sortirà en repetides vegades als plens si prioritzem aquesta visió jurídica tant detallista per sobre d’oferir un bon servei als ciutadans o d’una millora de les condicions dels professionals de l’escola Santa Eulàlia», va sostenir Escútia.

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, va comentar que «ja ens agradaria fer una gran licitació i poder-nos gastar molts més diners per arreglar-ho tot de cop. Això no és possible i cada any estem buscant les partides» per fer cada actuació.

Per part de l’oposició, més dur encara va ser el regidor del PSC, Abel García. «Aquí hi ha un fraccionament flagrant. Espero que ningú de la Sindicatura de Comptes estigui mirant aquest ple. Dir que s’estan fent coses il·legals per tirar endavant és prevaricar», va etzibar l’edil socialista.

De fet, García va anunciar que en la Junta de Govern Local del 2 de desembre del 2021 hi va haver un total de sis informes desfavorables en la contractació així com un total de dotze en les dues últimes. «Posem el fre de mà, parem el cotxe i fem un reset», va demanar el regidor.

Mentrestant, l’edil de Contractació, Isaac Santiago, va assegurar que «ens agradaria licitar molt més del que ho estem fent. Però tenim les mans que tenim i intentem fer les màximes que podem», va recordar Santiago.

S’ha de destacar que no és la primera vegada que l’oposició recrimina al govern de la CUP i ERC el fraccionament de contractes per evitar passar per licitació. Especialment incisiu en la matèria ha estat en diversos plens el regidor del PSC, Abel García.

Junts destapa que el govern deixarà de cobrar 200.000 euros del recàrrec sobre pisos buits

L’Ajuntament de Berga es quedarà sense poder recaptar el 50% de recàrrec de l’IBI als pisos buits aquest 2022 perquè no va acabar el cens a temps, és a dir, a data de 31 de desembre del 2021. Es podria tractar d’una quantitat de 200.000 euros aproximadament, a falta que l’Ajuntament confirmi quants pisos buits hi ha a dia d’avui. Ho va admetre al ple de gener el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, en resposta a un prec de la regidora de Junts, Ariadna Herrada.

A Berga hi ha 1.531 pisos buits segons l’últim cens de l’any 2011. Cada pis de la ciutat paga, de mitjana, uns 286 euros d’IBI l’any. Si es comptabilitza la xifra de pisos buits del 2011, el consistori hauria deixat de cobrar més de 200.000 euros.

En aquest sentit, Serra va apuntar que «volem afinar millor el nombre de pisos on no hi ha ningú perquè no pugui ser fàcilment recorregut i per tenir unes garanties més altes». Per obtenir una xifra més acurada, el consistori mirarà si en els pisos on no hi ha ningú empadronat hi ha consum d’aigua. Serra considera que l’actual nombre d’habitatges buits és molt alt.

En la rèplica, Herrada va lamentar que no es pugui cobrar el recàrrec i va recordar que, a part de ser una font d’ingressos, permetria conèixer l’estat de l’habitatge. «Sempre ens queixem que no tenim diners i ingressos, i ara és perquè no complim la pròpia ordenança.

Segon any sense cobrar-lo

És el segon any consecutiu que el consistori no pot cobrar el recàrrec per no tenir enllestit el cens, després que el 2021 es repetís el mateix patró. La mesura es va tirar endavant l’octubre del 2020 a través de l’aprovació d’una ordenança.

Després, el portaveu de Junts, Ferran Aymerich, va insistir en la qüestió, recordant que a finals del 2020 –quan es va aprovar l’ordenança– ja es va destacar que no es podria aplicar el 2021 perquè encara s’estava fent el recompte. «A 13 de gener del 2022 estem fent aquella feina que s’hauria d’haver fet fa un any i mig», va remarcar Aymerich.

Una quantitat important

Els 200.000 euros que deixarà de cobrar el consistori –si el nou recompte de pisos buits no modifica substancialment la xifra– són una quantitat important que podria haver ajudat el govern a l’hora de quadrar millor el pressupost. A tall d’exemple, la partida que l’any passat va destinar a la residència Sant Bernabé –extreta de la Patum– va ser només de la meitat.

Es tornen a licitar serveis del teatre per manca d’ofertes

L’Ajuntament de Berga ha tornat a iniciar el procediment per portar a terme l’adjudicació del contracte administratiu dels serveis tècnics i auxiliars i els serveis d’atenció al públic del Teatre Municipal de Berga, després que la primera convocatòria efectuada el setembre passat quedés deserta per la manca de presentació d’ofertes

La licitació es divideix en dos lots. El primer lot fa referència a la prestació dels serveis tècnics i auxiliars relacionats amb les instal·lacions escenotècniques (130.743,36 IVA inclòs) i el segon lot inclou la prestació dels serveis d’atenció al públic (48.164,71 € IVA inclòs). L’import total de la licitació és de 178.908,07 € (IVA inclòs) i l’adjudicació del contracte és per un període de 2 anys amb la possibilitat d’una pròrroga per a dues anualitats més. El valor estimat del contracte és de 294.463,21 € (IVA no inclòs). Són uns 7.000 euros més que en la primera convocatòria, que va quedar deserta.