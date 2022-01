Olvan celebrarà dijous, 20 de gener, la festa de Sant Sebastià amb la tradicional arrossada. L’any passat es va fer en petit format a causa de la pandèmia, i aquest any també s’adapta al context de la covid.

La novetat és que per recollir racions de paella caldrà reservar tiquets, trucant a l’Ajuntament (matins de 9 a 14 hores: 93 825 00 13). Hi ha temps per fer la reserva gratuïta fins dimecres que ve, i posteriorment s’haurà de passar a recollir el tiquet per entregar-lo dijous en el repartiment de l’arròs. Igual que l’any passat, no es pararan taules i cadires a la plaça Sant Sebastià, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Sí que es farà el repartiment a la plaça, a diferència de l’edició del 2021, quan els dinars es van entregar a les cases dels veïns d’Olvan. Aquest any la festa no serà restringida a la gent del poble però sí que l’organització vol tenir comptabilitzades les racions que es cuinaran i serviran dijous. Per fer més àgil l’entrega del dinar, s’habilitaran files d’espera que s’ordenaran en funció de la numeració dels tiquets. I no es podran portar de casa utensilis per recollir el menjar, ja que servirà amb envàs.

Tal com comenta l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, «abans de la covid, se servien entre 1.500 i 2.000 racions, depenent del dia de la setmana en què s’esqueia Sant Sebastià. Aquest any, fins dimecres no sabrem quina serà la resposta de la gent, però estem convençuts que els veïns d’Olvan no faltaran a la cita». Prat recorda que «Sant Sebastià és la festa amb més identitat del poble». El tret diferencial és que es paga amb diners que es recullen d’un acapte casa per casa. Es farà demà, diumenge, i els veïns, quan facin el donatiu, ja podran reservar els tiquets del dinar de dijous. En cas que gràcies a les aportacions es generin més ingressos que despeses, es farà una aportació solidària a una entitat d’ajut social. L’any passat es van donar 1.500 euros a Creu Roja Berguedà.

Olvan viurà una festa de Sant Sebastià sense actes paral·lels, ja que «no és convenient encara recuperar els balls». Sí que s’exposaran murals a la plaça que han treballat els alumnes de l’escola, relacionats amb la solidaritat.

La festa de Sant Sebastià d’Olvan serveix per renovar el vot de poble en agraïment al sant que va alliberar els habitants d’aquesta població del Berguedà de la pesta, durant l’edat mitjana.