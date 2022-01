Aquest diumenge es compleixen sis mesos de la investidura d’Ivan Sànchez com a nou alcalde de Berga. El número 3 de la llista de la CUP en els darrers comicis del 2019 assumia la vara d’una ciutat amb diversos reptes de present i futur, algun dels quals probablement haurà de ser afrontat i culminat pel govern del proper mandat. Es desconeix, encara, si Sànchez optarà a la reelecció per la llista cupaire.

Segurament el projecte més significatiu, a hores d’ara, és el de l’estació d’autobusos. Sempre ha estat damunt de la taula dels diversos batlles de Berga –sense acabar mai a bon port– però en les darreres setmanes ha guanyat notorietat a causa de l’incident que es va produir al passeig de la Pau per un autobús desfrenat el penúltim dia del 2021.

L’Ajuntament volia presentar una moció en el ple de gener per pressionar la Generalitat, que finalment es va acabar retirant. En un afer tan important com aquest, de moment, no hi ha consens entre tots els grups polítics, com va quedar palès amb la disputa que va tenir l’alcalde amb el regidor del PSC.

Més a prop de resoldre sembla l’afer d’InBerga Tur, si no hi ha cap jutge que digui el contrari. Fa 12 anys que la concessió de l’hostatgeria de Queralt i l’hotel Berga Park és un maldecap per als diferents alcaldes de la ciutat davant la situació de concurs de creditors de l’empresa.

Ara, la carpeta es podria tancar definitivament si el Jutjat Mercantil accepta l’acord entre les dues parts, que estipula que l’Ajuntament es quedarà amb l’hotel a canvi de pagar 143.000 euros a la mateixa esfera judicial, mentre que l’administrador concursal d’InBerga Tur haurà d’adjudicar a un tercer l’hostatgeria sota la fiscalització de l’Ajuntament. Això últim serà així fins al 2031, quan finalitza la concessió.

D’altra banda, amb la seva arribada, Sànchez ha posat èmfasi en la lluita contra l’incivisme amb la instal·lació de més càmeres de seguretat per sancionar els abandonaments de residus a la via pública. Les associacions veïnals de Berga, però, ho consideren insuficient i demanen més mà dura també per acabar amb la inseguretat i revertir la imatge de deixadesa que consideren que transmet la ciutat. Fins i tot van fer una plantada a la plaça de Sant Pere per fer més visibles les seves reivindicacions.

El consistori, un altre cop, va contestar ràpidament. Tot i admetre que hi pugui haver aquesta percepció, considera que les dades no donen una situació tan adversa. Això sí, en el transcurs de l’any 2022 l’Ajuntament preveu modificar l’ordenança de convivència i via pública per poder lluitar «amb més eines» contra la inseguretat i l’incivisme, tal com va apuntar l’alcalde, Ivan Sànchez, a aquest diari.

Un dels assumptes que continua més verds, des de l’arribada de Sànchez, és el futur administratiu de la residència. Gairebé un any després d’haver-se signat el conveni interadministratiu amb Sumar, el consistori segueix allargant l’acord mitjançant pròrrogues i a hores d’ara no s’albira una sortida lluny d’un conveni que té un informe desfavorable de secretaria i amb la consideració que és il·legal per part del PSC.

L’Ajuntament va anunciar fa uns mesos que tenia sobre la taula l’opció de municipalitzar la gestió a través de l’empresa BRG si la via de la compra d’acció de Sumar no es podia fer realitat. L’altra alternativa natural seria l’adjudicació mitjançant un procés de licitació, però el govern ja ha manifestat en repetides ocasions que és la menys factible perquè prioritza que la residència estigui en mans públiques.

Precisament, les licitacions, o millor dit, les no licitacions, també han estat un dels temes recurrents en els últims plens. Després que en diversos plens el regidor del PSC hagi insistit en el gran nombre de contractes menors que no passen per licitació, en l’última sessió ordinària el debat va pujar una mica de to i l’oposició en bloc –Junts i PSC– van esclatar contra les últimes contractacions efectuades pel consistori. Segons l’edil socialista, Abel García, en les últimes dues juntes de govern local s’han fet 12 contractacions amb un informe desfavorable de secretaria.

Els mateixos regidors de l’equip de govern van admetre que es fraccionen contractes perquè la capacitat econòmica de l’Ajuntament no permet fer grans processos de licitació i perquè així també «s’ofereix un millor servei a la ciutadania». Però el socialista va advertir que això és manifestament il·legal i va reclamar fer un reset. En el poc més de mig any que resta, s’haurà de veure si Sànchez té la capacitat per revertir aquesta tendència, i al mateix temps mantenir un equilibri en els comptes, així com l’aposta ferma per reduir el deute, una de les prioritats de la CUP ja des de l’inici del primer mandat.

En això últim, hi pot tenir molt a veure la decisió del ministeri amb la proposta que l’Ajuntament va fer pel refinançament dels ICO. Inicialment, el Govern espanyol s’hi va mostrar en contra, però el govern va fer una nova proposta que encara espera resposta. L’objectiu és no haver de pagar cap euro el 2022 i 2023 per tenir més marge de despesa.