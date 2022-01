La Generalitat ha iniciat aquesta setmana els treballs de retirada dels arbres que hi havia en un tram d’aproximadament 300 metres de la carretera C-26, entre Vilada i Borredà. Segons va reconèixer el mateix executiu, els pins de més de 40 centímetres de diàmetre suposaven un perill per a la seguretat de la via.

D’una banda, perquè els arbres cada vegada estaven més inclinats cap a la via, i vehicles de grans dimensions com autobusos o camions cada vegada hi passaven més a prop.

En segon lloc, perquè en episodis meteorològics adversos com pluges torrencials, importants ventades o nevades, hi havia el risc que els pins poguessin caure a la carretera o, fins i tot, que arrasessin terres annexes i posessin en risc uns murs de pedra històrics que hi ha al voral d’un revolt.

Els alcaldes de Borredà i Vilada ja van fer pel seu compte les respectives peticions fa uns quants mesos al Departament de Territori de la Generalitat. A més, el batlle de Borredà, Jesús Solanellas, va destacar a aquest diari que la zona és molt obaga i que a l’hivern és habitual que hi hagi gel. Així doncs, Solanellas va recordar que, amb la retirada dels arbres, els rajos del sol arribarien més directament a la via i hi hauria menys humitat.

La Direcció General de Carreteres ja coneix aquesta problemàtica des de fa tres anys. De fet, en una informació del mes de juny passat a la qual va tenir accés Regió7, el Govern ja admetia que els arbres inclinats impliquen un perill per a la seguretat de la via malgrat que no hi hagi actuat fins mig any més tard.

Al marge d’aquesta actuació concreta, s’ha de tenir en compte que la C-26, entre Berga i Borredà, té un projecte redactat i aprovat de millora de fa uns 12 anys, però que va quedar arxivat. Bàsicament preveia l’eixamplament de l’ample de la via i la creació de variants en el pas per les dues poblacions.