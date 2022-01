L’Ajuntament de Gironella ha presentat aquest dilluns la programació de gener a març del Culturitza’t, el cicle d’activitats culturals de Gironella, que engloba l’oferta cultural del municipi. La programació del primer trimestre compta amb 8 espectacles diferents, i inclou també les sessions de cinema infantil i juvenil i l’espectacle de carnestoltes.

Ferran Palau, amb la preestrena de l’espectacle Joia, inaugurarà el cicle el proper 27 de gener a l’Espai Santa Eulàlia. El següent espectacle, que inclou teatre, música i dansa, és Innocència, una obra de cinc monòlegs, els dies 29 i 30 de gener, també a l’Espai Santa Eulàlia. Al febrer arriba el primer espectacle familiar, amb Laika una obra de teatre amb retroprojeccions, collage, titelles autòmats i gest, el 13 de febrer, i el dia 20 Salva Racero oferirà un concert al Centre Cultural Viladomiu Nou.

El 6 de març, coincidint amb carnestoltes, arribarà l’espectacle multidisciplinari Tarab, el 13 de març el Local del Blat acollirà el primer musical de la programació del Culturitza’t “Bruna el musical”, el 20 de març hi haurà doble sessió de cinema, primer, Cine Xic, amb la projecció de la pel·lícula “La revolta dels contes”, i cinema juvenil, amb una pel·lícula escollida pels joves del municipi. La programació la tancarà l’espectacle Ovelles, el 27 de març al Local del Blat.

Lluís Vall, regidor de cultura, ha explicat que de moment només es presenta el primer trimestre, però que ja hi ha la programació de tot el 2022 pràcticament tancada, i ha avançat que s’està treballant per fer una agenda cultural conjunta de tots els municipis de la comarca amb programació cultural estable. El regidor ha destacat que per temes logístics les entrades no aniran amb seient preassignat, i que serà obligatori l’ús de mascareta i presentar el passaport Covid per accedir als espectacles.

“També hem mantingut el preu a 5€, un preu accessible per a tothom, i que permet posar en valor les propostes culturals que oferim” ha afegit Vall, que també ha destacat que enguany s’oferiran espectacles apadrinats per entitats culturals del municipi. “Aquests espectacles poden ser recomanacions però també espectacles propis de les entitats, que ara entraran a formar part del Culturitza’t”, ha especificat el regidor. Les entrades ja estan a la venda, i es poden adquirir a la pàgina web culturitzat.cat