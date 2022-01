Puig-reig es prepara per reviure la festa de la Corrida aquest cap de setmana, amb alguns canvis i adaptacions provocats per la covid-19 però també amb activitats que es desenvoluparan gairebé amb plena normalitat i, que fins i tot, podrien guanyar pes respecte a altres edicions.

És el cas, per exemple, de les curses de ponis, rucs i cavalls que es fa el diumenge a la tarda al camp de futbol. Joan Soler, president de la Comissió de la Corrida, explica que s'estan rebent sol·licituds de persones noves que no hi participen habitualment. "El premi metàl·lic és bastant atractiu, i amb la crisi que hi ha hagut la gent es busca la vida per aconseguir uns euros", destaca Soler.

La majoria d'activitats es desenvoluparà amb força normalitat, tot i que s'ha suspès el tast de la cuina del porc, la festa jove, i el ball de diumenge a la tarda s'ha convertit en concert. A més, el raid social, les passejades en ruc i els espectacles de doma natural en llibertat, de volteig cosac i de doma vaquera s'han traslladat al circuit de la Corrida per disposar d'un espai més ampli.

D'altra banda, el regidor de Festes, Cristian Pérez, reclama "corresponsabilitat" als participants per complir amb les mesures sanitàries. En aquest sentit, Pérez recorda que "no és un any per menjar el pa torrat i la botifarra en comunitat". Això sí, com a alternativa al tast de la cuina del porc, els restaurants del municipi oferiran un menú de tapes.

L'organització també ha preparat un acte emotiu per recordar els membres de la Comissió de la Corrida que han mort en els últims anys. Dissabte, la comitiva de la festa es personarà davant dels domicilis dels familiars traspassats i la banda de l'Escola Municipal de Música interpretarà la cançó de la festa.