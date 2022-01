El govern ha aprovat aquest dimarts el nomenament de David Prat Soto, fill de Valcebre, com a director general d’Infraestructures de Mobilitat, en substitució de Xavier Flores, que ha començat l'any treballant com a secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Prat és nascut a Vallcebre l’any 1973. És enginyer de Camins, Canals i Ponts, i graduat en enginyeria en Tecnologies Aeroespacials. Actualment resideix a Tarragona. Fins ara era el cap del servei de Transports del Departament de Polítiques Digitals i Territori al Camp de Tarragona, encarregat de la direcció del projecte del tren-tramvia de Camp de Tarragona així com d’implantar diverses millores de mobilitat.

Durant la seva llarga trajectòria al Departament, ha ocupat diversos càrrecs, com subdirector general de Programació i Execució, cap del Servei de Mobilitat de Terres de l’Ebre o subdirector general de planificació i projectes. En aquestes diferents etapes ha participat i impulsat projectes tant de l’àmbit del transport públic, com la línia L9 o els perllongaments dels FGC a Sabadell i Terrassa, i també projectes de millora de la xarxa viària, com l’ampliació de la C-58 entre Terrassa i l’AP7 i l’ampliació de la C-17 entre Granollers i Parets, entre d’altres.

També ha desenvolupat part de la seva carrera a l’empresa privada, participant en projectes de gran repercussió pública. Així, com a director de projectes de la consultora IDOM, va redactar el projecte d’arquitectura i instal·lacions per a la posada en funcionament de l’L5 de metro entre Horta i Vall d’Hebron i el projecte constructiu del tram de l’Eix Diagonal entre la Pobla de Claramunt i Castellfollit del Boix.

En la mateixa sessió del govern català també s'ha aprovat el nomenament de Marc Vilahur Chiaraviglio com a director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Nascut a Riudarenes l’any 1985. Vilahur és ambientòleg. màster en Multidisciplinarietat dels Estudis Ambientals amb especialitat en Medi Natural per la UAB. També té formació específica en Direcció d’ONGs i Lideratge i Innovació Social per ESADE, així com en Emprenedoria Social per l’IESE. Des de l ‘any 2020 ha estat gerent del Consorci de les Gavarres. Anteriorment, havia estat director de la Fundació Emys de recerca i conservació del patrimoni natural (2010-2020); president de la Xarxa per la Conservació de la Natura (2018-2020), de la qual també n’ha estat cofundador, i president de la Xarxa de Custòdia del Territori (2014-2018). També ha dirigit empreses socials com Can Moragues i ha estat investigador a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. Ha estat vocal territorial per Girona del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i membre de diverses plataformes en favor de la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat i el desenvolupament sostenible.

Per últim Sarai Sarroca Cervelló és la nova directora del Servei Meteorològic de Catalunya. És nascuda a Flix l'any 1982. Màster de Meteorologia i llicenciada en Geografia per la Universitat de Barcelona. Amb anterioritat al càrrec ha estat meteoròloga a Betevé. També és membre del Comitè d'Experts de Canvi Climàtic. Ha treballat com a tècnica de Predicció i Vigilància al Servei Meteorològic de Catalunya i va ser meteoròloga en diferents mitjans de comunicació com el Canal Meteo (Activa Multimèdia), SER Barcelona i el 3/24. Ha participat en algunes publicacions com 'Atrapades en el Temps', de l'editorial Univers del Grup Enciclopèdia o 'Caminant per la porta del cel', editat per Pirineos 3000.