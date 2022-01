Amb més de cinquanta anys de trajectòria dins del sector de la fusta, l’empresa berguedana Serradora Boix actualitza el nom i la imatge corporativa per ser Grup Boix. Carles Martí, director general de Grup Boix, assegura que la imatge de la serradora ha d’evolucionar al mateix temps que ho fa l’empresa. “Apostem per la sostenibilitat i la innovació tecnològica per ser capdavanters. Volem que la nostre imatge també reflecteixi aquests valors”, remarca Martí.

D’altra banda, al costat del canvi d’imatge i del nom corporatiu, Grup Boix també llança una nova pàgina web, www.grupboix.com. En el portal es pot descobrir l’empresa, la seva activitat, els serveis que ofereix i l’equip que fa possible el projecte. Actualment, Grup Boix gestiona dues plantes de producció al Berguedà: una serradora i planta d’embalatge a Puig-reig i una altre serradora a la carretera que uneix Puig-reig amb Casserres. El Grup dona feina a més de 120 persones de la comarca que, amb la seva activitat, fan possible la transformació de 180.000 tones de fusta a l’any. El resultat del procés productiu permet satisfer la demanda de fusta serrada, embalatges, biomassa i elements per la seguretat viaria. L’estratègia empresarial de Grup Boix garanteix la sostenibilitat mediambiental i l’economia del territori. Sota el lema de “Fusta avui, bosc per sempre” l’empresa treballa amb el segell de qualitat PEFC i CatForest, que certifica l’ús de fusta provinent de boscos gestionats de forma sostenible. En aquest sentit, el model circular i sostenible que s’utilitza permet l’aprofitament total del tronc i, a la vegada, un procés productiu que no genera residus. A més, el grup té una planta fotovoltaica de 780 panells que genera un estalvi de 110.000 Kg/any de CO2.