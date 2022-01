Olvan ha repartit aquest dijous unes 900 racions d’arròs en una nova edició de la festa de Sant Sebastià sense les activitats multitudinàries com el dinar popular o el concert de tarda. L’edició d’enguany s'ha quedat a mig camí entre la del 2021 i les d’abans de la pandèmia pel que fa al nombre de racions repartides, però l’atmosfera s'ha acostat més a la de l’any passat.

La principal diferència, però, és que aquesta vegada hi tornava a estar convidat tothom -no només els veïns del municipi- sempre hi quan abans s’hagués fet la reserva prèvia. El resultat final ha estat que la festa ha recuperat el caràcter comarcal però no com en un any normal.

Les 900 racions repartides han multiplicar les del 2021 però s'han quedat encara molt lluny -al voltant de la meitat- de les que se serveixen en condicions estàndards amb el dinar popular. A part de l’arròs, també es dona una botifarra i una mandarina.

L’altra novetat respecte a l’última edició és que l’àpat es podia passar a recollir presencialment per la Plaça de Sant Sebastià, i es podia menjar a l’exterior sense formar grans aglomeracions. En aquest sentit, s'ha pogut veure petits grups de persones que menjaven l’arròs al voltant del punt del repartiment.

L’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, ha apuntat a Regió7 que amb l’acapte que es fa casa per casa s’espera sufragar els costos de l’activitat. D’altra banda, Prat ha fet una crida a les generacions més joves a preservar la festa ja que el públic és majoritàriament d’edat avançada.