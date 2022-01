Puig-reig torna a viure la Corrida als carrers, després d’un any d’aturada per la pandèmia. Tot i que s’han reestructurat alguns actes i se n’han suspès d’altres per adaptar-se a les restriccions, enguany es programen les propostes que marquen el segell d’identitat de la Corrida: la cercavila de carruatges, cavalleries i xarrets, la festa a l’entorn del porc, les curses de cavalls, el joc de les cintes, i la Corrida infantil.

El tret de sortida a la festa es dona avui amb la jornada dedicada als nens i nenes, i demà i diumenge es viurà un cap de setmana que gira a l’entorn del món dels cavalls, els carros, l’alimentació, l’artesania i els productes elaborats del porc, amb menús i tapes a bars i restaurants. Vegeu actes i horaris a la pàgina 11 d’aquest especial i al web www.puig-reig.cat. Canvi d’escenari Una de les principals novetats d’enguany és la nova ubicació de les activitats de dissabte. El raid social, que arriba a la 16a edició, les passejades en ruc i els espectacles de doma natural en llibertat, de volteig cosac i de doma vaquera s’han traslladat de l’Avinguda 1 d’Octubre a la zona del circuit de La Corrida, on el diumenge ja hi tenen lloc les curses. És a tocar del camp de futbol. El regidor de Festes de Puig-reig, Cristian Pérez, ha explicat que aquest canvi s’ha fet per oferir un espai més ampli a les propostes, ja que els espectacles que inclouen animals han de garantir una distància de seguretat suficient amb el públic i, a la vegada, per complir amb les normatives de seguretat sanitària de la covid. Per altra banda, la pandèmia també ha obligat a suspendre algunes activitats, com són la cuina del porc i el ball discoteca del divendres a la nit, o la demostració d’elaboració d’embotits i el dinar de col·laboradors del diumenge. A més, el ball del diumenge a la tarda s’ha convertit en concert. Anirà a càrrec de Pep i Maria José i es farà al pavelló d’esports. El que no patirà canvis, segons les restriccions actuals, és la cercavila de diumenge, la mostra d’oficis tradicionals i les parades d’alimentació i artesania a la plaça Nova i voltants. N’hi haurà vintena, i es garantiran les mesures sanitàries exigides. La comissió de la Corrida i l’Ajuntament de Puig-reig demanen als assistents respecte i compliment de la normativa: «cal portar mascareta, evitar grans aglomeracions, mantenir distàncies... i ser responsables amb les mesures anticovid». Des de l’organització es mostren «contents i il·lusionats», i estan convençuts que la Corrida d’aquest 2022 «serà un èxit». És una festa emblemàtica de Puig-reig, i «amb personalitat pròpia», remarca Joan Soler, president de la comissió de la Corrida, que destaca els esforços que es fan cada any per potenciar la Corrida. El pressupost d’aquesta edició se situa al voltant dels 40.000 euros, la mateixa quantitat que els darrers anys.