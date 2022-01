La Corrida de Puig-reig aposta un any més per un espectacle eqüestre. Es farà demà, a 2/4 d’1 del migdia, a la zona del circuit de la Corrida i anirà a càrrec del reconegut ensinistrador Miron Bococi. Farà una demostració de doma natural basada en l’estreta relació de l’home i els cavalls en plena llibertat, al costat de cinc dels seus cinc cavalls més famosos. I acabarà l’espectacle amb acrobàcies al llom del seu cavall a galop. Com a convidat, hi haurà Raul Castell, amb una presentació de doma vaquera.