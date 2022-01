Les curses de cavalls són un altre atractiu de la festa. La 26è edició del Memorial Francesc Lladó es farà diumenge a la tarda, a 2/4 de 4, al circuit ubicat al costat del camp de futbol. Hi participaran rucs, ponis, cavalls creuats, pura raça àrab i pura raça anglès. Des de l’organització pensen que «hi haurà més curses que en les edicions anteriors, ja que molta gent ha trucat per participar-hi». Hi esperen més de 30 participants. Seguidament, joc de les cintes.