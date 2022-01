La festa a l’entorn del porc, lligada a la Corrida, tindrà enguany menys protagonisme per les restriccions de la covid. S’ha prescindint d’actes com la cuina del porc del divendres al vespre, i tampoc no hi haurà la demostració d’elaboració artesana d’embotits de diumenge al matí. Tal com explica Joan Soler, president de la comissió de la Corrida, «a última hora hem hagut d’anular aquest acte a càrrec dels veïns de Cal Marçal i Fonollet perquè són persones grans i no és apropiat que s’envoltin de gent durant tota la jornada tenint en compte l’onada d’òmicron». S’ha pres la decisió per prevenció, però tot i això Joan Soler remarca que la Corrida serà «una festa segura». L’organització ha tingut present totes les mesures sanitàries i es demana «responsabilitat a la ciutadania».

En aquest sentit, a l’esmorzar de diumenge, que sí que es manté, «no és idoni aplegar-se tota una colla per menjar-se el pa amb botifarra, sinó fer-ho amb grups bombolla. I aquest any no hi haurà porrons per beure el vi», comenten tant Joan Soler com Cristian Pérez, regidor de Festes de Puig-reig. L’esmorzar, que és gratuït, se servirà a partir de les 9 del matí de diumenge a la plaça Nova, on també hi haurà mostra d’oficis tradicionals, i una vintena de parades d’alimentació i productes d’artesania. L’alternativa a la cuina del porc Els veïns de Puig-reig i visitants tindran l’oportunitat de degustar o aquest vespre o durant tot el cap de setmana, tapes cuinades amb porc o menús amb el porc com a plat estrella. Una desena de bars i restaurants del municipi s’han adherit a la iniciativa. Restaurants amb menús i tapes de porc Com a alternativa a la cuina del porc, que és un dels actes que s’ha suspès a causa de la covid, bars i restaurants de Puig-reig ofereixen menús i tapes de plats cuinats amb porc. Hi participen Degustació Terrers, El Celler de Ca la Quica, La Forkilla, El Mirall, Placeres, El Petit Buffet, Bar Garbí, La Llar i el restaurant de Cal Marçal.