Tot i que Berga és una de les poques capitals de comarca sense estació, el seu cas no es pot considerar del tot excepcional en el marc català. Actualment hi ha dues capitals clarament més grans que Berga sense estació de bus: Mataró i Sant Feliu de Llobregat.

La primera, amb gairebé 130.000 habitants, és la vuitena ciutat més gran de Catalunya i la tercera de la província de Barcelona fora de l’estricta àrea metropolitana –després de Terrassa i Sabadell. Mentrestant, Sant Feliu de Llobregat, amb més de 45.000 habitants, sí que es troba en la corona metropolitana.

D’altra banda, en l’àmbit de les comarques centrals, Berga és una de les tres capitals de comarca sense estació, juntament amb Puigcerdà i Moià. Això sí, aquests últims dos municipis tenen menys població. Sí que n’hi ha, en canvi, a Solsona, una ciutat de perfil similar a la Catalunya Central.

Fonts de la Generalitat han comentat a Regió7 que «es construeixen estacions d’autobusos en aquells indrets, capitals de comarca o no, on sigui convenient concentrar serveis». De fet, ara el Govern està fent estacions en municipis que no són capitals i que tenen menys població que Berga com Almacelles o Juneda, a part de l’exemple berguedà de Gironella.

Finalment, el cas de Berga, juntament amb el de Puigcerdà, sí que resulten més excepcionals en l’àmbit de les comarques considerades de muntanya. S’ha de tenir en compte que municipis molt poc poblats com Sort o el Pont de Suert –les capitals de comarca més petites del país– sí que disposen de la infraestructura ja esmentada.