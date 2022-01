Excepte sorpresa majúscula d’última hora, el primer municipi del Berguedà amb estació d’autobusos serà Gironella. La infraestructura s’ubicarà a l’avinguda Catalunya, en l’antic emplaçament de l’estació de tren de la línia Manresa-Berga, al costat de la plaça de l’Estació i molt a prop també del supermercat Bonpreu. Segons ha confirmat a Regió7 l’alcalde de la vila, David Font, tindrà quatre places per als autobusos, i no hi haurà taquilla ni servei de bar.

La signatura oficial del conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat es va fer fa poc més d’un any, el desembre del 2020, i la previsió era que les obres ja es poguessin licitar el mateix 2021, i que a principis d’aquest any –és a dir, per aquestes dates– ja poguessin estar enllestides. Però, finalment, el procés s’ha demorat aproximadament un any . Segons les últimes previsions del Govern, s’espera licitar l’estació aquesta primavera, amb un cost aproximat de 700.000 euros. El termini d’execució de les obres seria d’uns 4 o 5 mesos, i es podrien acabar entre l’últim mes d’aquest any i els primers del 2023, com ha confirmat el batlle, David Font. L’Ajuntament, el manteniment Tot i que és la Generalitat qui assumeix la construcció de l’estació i el cost, és el consistori qui haurà de vetllar pel manteniment i que la conservació de la infraestructura sigui una realitat, tal com es va anunciar en la signatura del conveni. Abans de cedir els terrenys al Govern, el consistori també va haver d’expropiar-los i assumir-ne íntegrament el seu cost.