El grup de Junts per Berga reclama que el consistori aporti dades per argumentar que la Rasa dels Molins és el millor lloc per construir-hi l’estació. El portaveu, Ferran Aymerich, apunta que hi ha interrogants que l’Ajuntament encara no ha resolt.

Entre d’altres, Aymerich es pregunta si s’ha consultat als veïns el fet d’engolir una part del parc o si el carrer de Pere III podrà absorbir l’augment de la freqüència de busos que hi ha amb el pas dels anys. «Hi ha algun estudi que avali tot això, o ens basem en impressions? No ens podem entrebancar dos cops amb la mateixa pedra», afirma l’edil, amb referència que la Generalitat va tombar el primer projecte perquè va canviar els requisits. A més, Aymerich considera que el procés de modificació urbanística pot ser molt llarg, i posa en dubte que sigui més ràpid que el procés que s’havia de dur a terme per fer l’estació a la zona de la Font del Ros.