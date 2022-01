L’altre espai que ha sonat amb més força en els últims anys per fer l’estació és on hi ha l’aparcament de la Font del Ros, a l’entrada de Berga pel Passeig de la Pau. Segons va explicar a aquest diari l’exalcalde de la ciutat Juli Gendrau, es preveia que ocupés només una part del pàrquing i els terrenys de darrere seu.

Aquesta opció va ser sobre la taula durant el govern de CiU i, segons l’exbatlle, la Generalitat ja estava redactant el projecte, però en el govern següent la CUP el va descartar i va decidir que el millor emplaçament era el de la Rasa dels Molins. El regidor d’Urbanisme del mandat anterior, Oriol Camps (CUP), afirma que es va descartar aquest punt perquè els terrenys s’havien d’expropiar i això hauria suposat un gran cost per al consistori. Mentrestant, Juli Gendrau, exalcalde per CiU, assegura que la ubicació de la Rasa dels Molins es va desaconsellar perquè les prospeccions que es van fer sobre el terreny van resultar molt negatives, a part que hi havia una «forta oposició veïnal». Pel que fa a l’expropiació dels terrenys de la Font del Ros, Gendrau diu que era un procés que no comportava gaires dificultats, i que el cost per a l’Ajuntament tampoc era molt alt. Camps diu que cada opció tenia avantatges i inconvenients, i admet que potser a la Font del Ros hi havia menys oposició dels veïns, però considera que la zona de la Rasa dels Molins era una mica millor. En aquest sentit, com a factor positiu, l’exregidor apunta que és un punt que queda bastant a prop de tots els ciutadans de Berga. D’altra banda, en el mandat de Gendrau, també es va posar sobre la taula la zona al voltant de l’edifici del Centre d’Acollida Turística, però es va descartar perquè era en un extrem de la ciutat.