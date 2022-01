El regidor del PSC a l’Ajuntament de Berga, Abel García, assegura que l’estació d’autobusos no hi cap a l’emplaçament que es planteja. García es posiciona en contra de «menjar-se un tros de parc», i recalca que «gran part dels veïns no hi estan a favor».

D’altra banda, el socialista al·lega que el carrer de Pere III no és una «artèria àgil d’entrada i sortida de la ciutat», i per aquest motiu sosté que no hi pot haver el moviment de vehicles amb un cert volum que comportaria la infraestructura. També recorda que és una zona amb un lleuger pendent. El regidor defensa que s’ha de repensar un nou espai en el marc d’un pla estratègic de mobilitat de la ciutat. En aquest sentit, critica que aquesta qüestió no es pot tractar a través d’una moció amb referència a la presentada per l’equip de govern en l’últim ple.