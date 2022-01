L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha avançat aquest dilluns la seva intenció que els ciutadans de la capital berguedana puguin dir la seva sobre els Jocs Olímpics d'Hivern previstos pel 2030. "Si no ens fan una consulta oficial, la farem extraoficial", ha assenyalat el batlle.

D'aquesta manera, "sigui en una consulta feta des de la Generalitat, o feta des del territori, la gent del Berguedà ha de tenir dret a dir si volen Jocs Olímpics o no en volen", ha puntualitzat. Per la seva banda, des del Consell Comarcal del Solsonès no descarten plantejar una consulta en el mateix sentit. En el cas del Ripollès, el president comarcal ha reclamat poder veure l'avantprojecte sobre els jocs abans de votar.

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha lamentat que comarques com la seva, però també el Ripollès o el Solsonès, quedin excloses de la presa de decisions. "D'entrada ho rebem amb sorpresa, perquè pensar que es facin uns Jocs Olímpics al Pirineu i que no ens afecti, està clar que ens afectarà", ha exclamat el batlle. "Només cal veure cada cap de setmana com és el trànsit al Ripollès i el Berguedà i tots els col·lapses que es generen", ha afegit.

"No han de tenir por de consultar la seva gent"

Per Sànchez, si des del govern català es té clar que un projecte com els jocs olímpics afavorirà el país, "no han de tenir por de consultar la seva gent". "Si el projecte dels jocs ja genera dubtes, li afegeixes més dubtes perquè no consultes part del territori afectat, ja no és que el projecte neixi coix, sinó que neix gairebé mort", ha puntualitzat. En aquest sentit, segons l'alcalde, preguntar els veïns de territori si volen o no un projecte d'aquestes característiques és bàsic. "La gent del Berguedà tindrà dret a decidir", ha subratllat Sànchez. De moment encara no hi ha més detalls sobre el com o el quan, ni tampoc es té clar que s'estengui a tota la comarca, però la voluntat de la capital berguedana és en aquest sentit.

Per la seva banda, el conseller comarcal del Solsonès, Joan Subirana, ha assenyalat que la comarca no descarta una consulta com la que vol tirar endavant Berga, una idea però que primer s'hauria de discutir en el propi consell. Encara que els jocs no acabin tenint un impacte directe en el Solsonès, Subirana s'ha mostrat decebut pel fet que no se'ls pregunti i ha assenyalat que els hauria agradat que almenys se'ls demanés l'opinió. "Al Prepirineu ens sentim una mica en terra de ningú", ha assenyalat. En qualsevol cas, el territori reclama que hi ha actuacions que encara que els jocs no se situïn allà, caldrà que també s'hi esmercin recursos, com és el cas de les infraestructures i també ajuda per revertir el despoblament que afecta la zona des de fa anys.

El Ripollès vol accedir als detalls del projecte

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, entén com a necessari que hi hagi un avantprojecte "molt clar" que digui què pot passar al territori i què no pot passar. "A dia d'avui això encara no ho hem vist ni ho tenim sobre la taula", ha lamentat. "Per poder opinar i abans que es faci la votació a mi m'agradarà saber què votarà la gent", s'ha preguntat.

Per Colomer, el projecte que hi hauria d'haver sobre la taula hauria d'especificar, entre d'altres, on es faran les proves d'esquí, "si a la Vall d'Aran, a Masella o a la Vall de Núria", o "el patinatge sobre gel si es farà a Barcelona o a Puigcerdà". Aspectes com aquests són els que s'haurien de tenir clars, ha destacat el president del Consell Comarcal. A més, Colomer no vol que s'aposti per una millora d'infraestructures centralitzada, sinó que aposta perquè es "reparteixi joc" a tot el territori, cosa que hauria de revertir en l'economia de totes les comarques.

De la seva banda, l'alcalde de la capital ripollesa, Jordi Munell, ha lamentat que el projecte de Jocs Olímpics d'Hivern es comenci a "allunyar" del projecte inicial que s'havia presentat, un projecte que tenia el tren, una infraestructura clau del territori, com a element vertebrador d'una iniciativa "sostenible". Munell ha destacat que se senten "decepcionats" perquè darrere hi ha molts sectors implicats, no només el turisme sinó també tots els que viuen de la muntanya, com els de lloguer de material d'esquí, per exemple. "No ens han deixat ni tan sols l'opció a opinar, a decidir ni a votar", ha dit l'alcalde.