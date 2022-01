El carrer Llobregat de Puig-reig s’ha tornat a convertir, dos anys després, en una autèntica passarel·la per als protagonistes de la cercavila tradicional de la Corrida, els cavalls i els carruatges.

«Estem molt contents perquè ho havíem preparat tot amb molta il·lusió però no sabíem quina seria la resposta de la gent», va assegurar Queralt Ambrós, membre de la comissió de la festa de la Corrida, a Regió7. Ambrós va definir la festa «com un èxit total» i va explicar que l’objectiu no era comparar-la amb les últimes edicions d’abans de la pandèmia, que segurament van reunir més gent que enguany, sinó que «considerem que estem començant de nou».

L’acte més esperat de la festa era la cercavila, que es va celebrar ahir a partir de 2/4 de 12 del migdia, i que va generar un ambient que va recordar al d’abans de la pandèmia si no hagués estat per les mascaretes.

Enguany es va reduir el nombre de participants. Van formar part de la rua una trentena de carruatges i uns vuitanta animals, entre cavalls, mules, rucs i ponis. Els carruatges i els genets són el principal atractiu d’aquesta cercavila i en van destacar alguns vells coneguts com el carruatge d’un grup del Lluçanès que transportava grans bigues de fusta, el dels bombers de Puig-reig i els de les escoles del poble.

Un dels moments més destacats és el tradicional joc de les cintes, que consisteix que els participants a la cercavila intenten agafar amb un bastonet alguna de les cintes que hi ha penjades al carrer a mesura que hi van passant per sota. Aquest joc, inspirat en altres de l’edat mitjana, va provocar exclamacions entre el públic cada cop que els participants aconseguien emportar-se alguna cinta o bé ho estaven a punt de fer.

Curses amb molta participació

L’altre acte més multitudinari de la festa van ser les curses que es van celebrar ahir a la tarda, que van tenir una participació més elevada que en altres edicions dutes a terme en condicions normals. En aquestes curses hi van participar uns trenta cavalls i uns quinze rucs en total.