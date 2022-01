La Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT) ha escollit Berga per fer una de les seves trobades periòdiques. Aquest dilluns, 24 de gener, la capital del Berguedà ha estat l’escenari d’una de les reunions dels representants del gremi d’arreu de Catalunya que formen part de la FIHRT. La Federació té l’objectiu de representar el col·lectiu i les entitats del sector que en formen part, entre elles, l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà.

Hi han assistit una vintena de representants, entre els quals gerents i presidents d’associacions del sector de les terres de l’Ebre, el Penedès, les terres de Lleida, el Penedès o el Garraf, entre d’altres. Durant la reunió s’han tractat temes d’actualitat del sector com per exemple la situació actual de l’hostaleria, la restauració i el turisme pel que fa a les restriccions marcades per la Covid-19 o les noves obligacions del sector en aspectes tècnics i legals.