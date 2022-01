La culminació de la C-62 és una mica més a prop. Gairebé 13 anys després de l’inici de les obres, i nou des que van finalitzar, ara el conegut com a eix del Lluçanès encara l’última fase: la variant de Sagàs, segons va anunciar el cap de setmana passat el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, en una visita a Prats de Lluçanès. Alcaldes berguedans celebren l’anunci, i recalquen la importància de la C-62 per facilitar la comunicació dels berguedans amb Osona, i a l’inrevés.

Segons la Generalitat, les obres, en un tram de 2,6 quilòmetres es licitaran a finals d’aquest any i arrancaran, si es compleixen els terminis, abans d’acabar el 2023. La C-62 comprèn un traçat de 34 quilòmetres que enllacen l’Eix del Llobregat-a l’alçada de Gironella i Olvan- amb l’eix Transversal, -a Sant Bartomeu del Grau.

La via passa per diferents pobles del Berguedà i el Lluçanès. És la principal via de connexió pels habitants de la zona i facilita la mobilitat entre el Berguedà i Osona i les seves capitals, Berga i Vic, que estan a menys de 10 quilòmetres respectivament dels punts de partida de la carretera.

La nova carretera, enllestida completament l’any 2013 a l’espera de la nova variant de Sagàs, va suposar deixar enrere un important reguitzell de revolts, i per tant, una notable millora en seguretat i agilitat. Però quedava aquest tram complicat, de dos quilòmetres i mig, més estret i en el qual fins fa poc no hi havia ni tan sols voral. De fet, s’ha de tenir en compte que en els últims anys s’hi han produït diversos accidents -algun d’ells mortal.

«És un punt on els cotxes corren molt i es forma un embut», destaca a Regió7 l’alcaldessa de Sagàs, Sílvia Triola, que es mostra contenta perquè es pugui desbloquejar el projecte. A més, es tracta d’un tram que passa a pocs metres de cases i explotacions, i on sovint els vehicles de gran tonatge es veuen obligats a aturar-se o a passar molt lents quan coincideixen entre ells.

El projecte, que estima el valor de l’obra en poc més de 8 milions d’euros, defineix un traçat alternatiu a l’actual amb la finalitat de disminuir els revolts, unificar l’amplada de la calçada de la C-62 i millorar la comoditat de la conducció. Tal com ha confirmat l’alcaldessa de Sagàs, es preveu revisar i actualitzar el projecte que data del 2018, valorant sobretot criteris mediambientals.

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, qualifica l’anunci de la Generalitat com una «molt bona notícia», i posa en valor que «des de que es va obrir aquest eix, a la comarca se li ha obert una nova via de comunicació». A més, recorda que hi ha molts berguedans que treballen a la comarca veïna i osonencs que fan petites escapades al Berguedà.

En la mateixa línia s’expressa l’alcalde de Gironella, David Font, que tot i no disposar de dades concretes comenta que en algun comerç de Gironella s’ha notat un augment de clients provinents d’Osona. Respecte a l’anunci, Font es mostra menys eufòric i recorda que «és acabar els deures pendents de fa 10 anys».

Per la seva banda, el batlle d’Olvan, Sebastià Prat, posa de relleu que la ubicació del polígon comarcal es va pensar en el seu dia per la interconnexió entre la C-16 i C-25 que facilita l’Eix del Lluçanès. «És una infraestructura que ha anat molt bé pel dinamisme econòmic», afirma Prat, que desitja que amb la nova variant es pugui dinamitzar més el polígon. Mentrestant, el president del Consell, Josep Lara, celebra l’anunci perquè «és una carretera amb molt volum de trànsit» i considera que «potser evitarà alguns accidents».

La C-62 presenta un trànsit bastant constant tota la setmana. Els dies feiners és freqüentada especialment per camioners, pagesos de la zona, joves del Berguedà que estudien a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i població de les dues comarques que es desplaça per raons laborals. En caps de setmana, el trànsit és més variable en funció de l’època de l’any. A l’hivern, s’omple d’osonencs i de gironins que es desplacen al Pirineu per gaudir de la neu. A l’estiu, és una via utilitzada pels berguedans que van a passar les vacances a la Costa Brava.