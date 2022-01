L’Ajuntament d’Avià ha convidat els veïns a formar part de la comissió d’impuls dels pressupostos participatius del 2022. El consistori ha fet arribar una carta a les llars dels avianesos per fer-los saber que s’ha obert la convocatòria d’enguany. Els avianesos poden participar-hi proposant projectes, votant i decidint «a què s’ha de dedicar una part del pressupost municipal de 70.000 euros», declara Montse Sala, la regidora de Participació Ciutadana. També es destina un 10% de la dotació total dels comptes anuals municipals a les propostes de la quitxalla.

La pandèmia de la covid-19 fa inviable l’assemblea pública informativa que se solia fer. Per aquesta raó, existeix una comissió d’impuls que s’encarrega de fer l’estudi, el seguiment i la gestió del procés participatiu amb l’objectiu que sigui el més transparent possible. Per formar part d’aquesta comissió cal enviar un correu a avia@diba.cat. S’hi han de fer constar les dades personals: nom i cognoms, el DNI i el telèfon mòbil.