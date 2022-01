El Museu Comarcal de Berga ha col·laborat amb el Museu d’Història de Catalunya mitjançant la cessió temporal d’una carota de ple de La Patum per a l’exposició Els Català, fotògrafs d’un segle dedicada a les imatges capturades per la nissaga familiar formada per Pere Català i Pic i els seus fills, Francesc Català-Roca i Pere Català i Roca.

L’exposició que acull el Museu d’Història de Catalunya té diferents peces que acompanyen les fotografies i una d’aquestes peces és una carota de ple de La Patum que data aproximadament de 1930 i que va ser utilitzada en les festes del Corpus berguedà fins als anys 1960. Es tracta d’una peça que va ser donada per l’exalcalde, Agustí Ferrer i Gasol, al Museu Comarcal de Berga. La carota està construïda amb guix i roba, pintada de color verd i vermell i incorpora quatre banyes de ferro per col·locar-hi els fuets i roba de pell enganxada a la part inferior. Vincle patumaire Pere Català i Roca va ser un estudiós del folklore i el patrimoni català i va centrar una part de la seva producció fotogràfica en la conservació del patrimoni material i immaterial dels Països Catalans. El fotògraf va capturar imatges de castells catalans o de festes i tradicions populars que posteriorment han esdevingut Patrimoni de la Humanitat, com els castells, el Misteri d’Elx i La Patum de Berga, entre altres.