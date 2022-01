Unes 200 persones han tallat, aquest diumenge a la tarda, la C-16 al seu pas per Berga per exigir al Govern que s'inclogui el Berguedà en la consulta vinculant per decidir si volen uns Jocs Olímpics d'Hivern l'any 2030. El tall arriba deu dies després que el Govern anunciés que la consulta, vinculant, es faria exclusivament entre els veïns de la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Jussà, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Al Ripollès, que també exigeix formar-ne part, s'ha fet una acció similar al punt quilomètric 92 de la C-17, al sud de Ripoll, segons ha informat a l'Agència Catalana de Notícies el Servei Català de Trànsit.

Els manifestants s'han concentrat a la plaça Gernika de Berga i s'han desplaçat fins a la C-16, a uns 300 metres, sorprenent els conductors que s'han trobat, de cop, la via tallada en un tram que habitualment ja registra retencions cada diumenge. Les administracions del territori, amb els veïns Els veïns no han estat els únics que, aquesta setmana, han mostrat el seu desacord amb la decisió de l'executiu català. L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha assegurat que no descarta fer una consulta extraoficial entre els veïns de la capital del Berguedà "perquè tenen dret a poder dir la seva". També des del Consell Comarcal del Solsonès no descarten plantejar una consulta en el mateix sentit. En el cas del Ripollès, el president comarcal, Joaquim Colomer, ha reclamat poder veure l'avantprojecte sobre els jocs abans de votar.