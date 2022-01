Unes 200 persones van tallar ahir a la tarda la C-16 a l’altura de Berga en protesta pel projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern i perquè la Generalitat no ha inclòs comarques com el Berguedà i Ripollès en la consulta vinculant sobre l’esdeveniment que es preveu celebrar en els propers mesos. De fet, a Ripoll també es va viure una concentració semblant amb tall a la C-17. L’acte va ser organitzat per la plataforma Stop JJOO i també s’hi va sumar el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà.

Els manifestants es van concentrar a les 6 de la tarda a la plaça Gernika, al costat de l’institut Guillem de Berguedà, i al cap de 10 minuts es van desplaçar fins a la C-16, sorprenent els conductors que anaven en sentit Túnel del Cadí, que van estar uns 20 minuts parats aproximadament. Els que baixaven en direcció Barcelona ja havien estat desviats cap a dins a Berga abans que s’iniciés la protesta.

La capçalera de la concentració va baixar per la via fins a la sortida de Cal Rosal, on es va aturar i també es va tallar la carretera vella de Berga a Cal Rosal. Al mateix temps, la protesta es va concentrar només en el sentit de la C-16 cap a Manresa i Barcelona, fet que va permetre que es restablís la circulació cap al nord.

Al marge dels cotxes que van quedar parats en aquesta última direcció, no es van registrar importants aturades, però molts vehicles sí que es van veure obligats a tornar enrere. A més, el tall va col·lapsar els punts d’entrada i sortida a la ciutat i va omplir de vehicles algunes carreteres secundàries de la zona que connecten amb l’eix del Llobregat ja superat el tram en què no es podia circular. La circulació es va restablir plenament en totes les vies minuts després de les 8 del vespre.

L’acte es va desenvolupar sense incidències importants, però els manifestants van tombar un petit tram de les barres protectores de ferro que hi ha tant al voral de la C-16 com de la carretera de Berga a Cal Rosal. A banda, alguns cotxes que es van veure sorpresos per l’acció van aplaudir el rerefons de la protesta.

Suport de l’Ajuntament

La concentració va tenir el suport de l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, i de diversos regidors del consistori, que hi van ser presents. També hi havia la diputada al Parlament de Catalunya, exalcaldessa de Badalona i candidata per la CUP en les eleccions del 14-F passat, Dolors Sabater.

El batlle de la ciutat, Ivan Sànchez, va apuntar que «com a berguedà demanem que la Generalitat reflexioni, rectifiqui i ens inclogui en aquesta consulta oficial. Si no és així, a Berga tenim un reglament de participació ciutadana i farem una consulta», va assegurar l’alcalde, que es va comprometre a buscar la fórmula amb el Consell Comarcal per tal que tots els veïns de la comarca puguin expressar la seva opinió. També ha plantejat aquesta proposta el Consell del Solsonès.