L'Hospital de Berga és, des d'aquest dilluns, un nou punt de vacunació amb cita prèvia per a majors de 18 anys. Se suma així a l'Hotel d'entitats.

Les persones que estiguin interessades en rebre la dosi de reforç poden accedir al web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/ per demanar dia i hora i podran escollir tant l'hospital com l'hotel d'entitats. En el centre hospitalari, l'horari habilitat per a l'administració del vaccí contra la covid-19 és els migdies de dilluns a divendres, de 13 a 14 h i, les tardes de dilluns, de 17 a 18 h.

A tota la comarca del Berguedà, actualment, segons Salut, ja han rebut la primera dosi 32.025 persones; la segona, 29.003; i la tercera, la de reforç, 16.745. Des de l'inici de la pandèmia han mort 208 berguedans per culpa del virus i els casos acumulats ascendeixen a 10.956.