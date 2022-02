L’alcalde de Gironella, David Font, s'ha reunit en les últimes hores amb la consellera de la presidència del govern de la Generalitat, Laura Vilagra. Durant la trobada, l’alcalde ha posat sobre la taula diferents problemàtiques i temes que afecten no només l’Ajuntament de Gironella sinó també el món local en general i la comarca.

En primer lloc, l’alcalde ha transmès a la consellera la necessitat de poder impulsar un pla de reforma d’instal·lacions esportives en el món local per poder-les adaptar i adequar no només a les normatives actuals sinó també a les necessitats que tenen clubs i infants per portar a terme les seves pràctiques esportives. En aquest àmbit, la consellera s’ha compromès a impulsar-ne el suport aquest any i el vinent.

En segon lloc, el batlle li ha traslladat el suport i la necessitat de generar canvis en el personal de les administracions públiques, de tal forma que sigui possible avaluar-ne el seu rendiment i retribuir també la seva tasca en funció d’uns objectius mesurables i quantificables de forma variable, de manera similar com passa a l’empresa privada.

Font també li ha fet saber l’agraïment per impulsar novament el Pla únic d’obres i serveis a Catalunya 2020-2024 i facilitar així que els municipis poguessin tirar endavant inversions que teníem planificades per aquests anys.

En l'àmbit comarcal, l'alcalde li ha comunicat la preocupació que es viu al territori arrel de l’anunci d’una consulta vinculant sobre els Jocs Olímpics d’Hivern sense tenir en compte la comarca del Berguedà. En aquest sentit, Font ha recordat que és necessari fer públic el projecte que s’està treballant, implicar-hi els agents polítics privats i econòmics del territori, i garantir la participació directa de la comarca en el projecte olímpic.