L’Associació d’Agroturisme del Berguedà denuncia l’augment de casos de festes il·legals a les cases rurals i reclama mesures per posar fi a la problemàtica. Aquestes activitats, en la majoria dels casos, acaben amb parts de les cases molt brutes, objectes trencats, i en les situacions més extremes, amb mobiliari cremat, segons posa de manifest l’entitat.

Oriol Baños, president de l’associació, apunta que són casos difícils de prevenir perquè, en primera instància, es presenta a la casa una família amb nens petits. Un dia després, els primers clients marxen i cedeixen la casa a coneguts seus, que probablement a través de xarxes socials han convocat l’esdeveniment. Es tracta, doncs, de festes públiques amb un gran nombre de persones, en les quals la majoria dels convidats no es coneixen entre ells.

A part dels danys ocasionats, també es generen molèsties als veïns, que alertats per un moviment excepcional, avisen els Mossos d’Esquadra. L’associació recorda que els agents es limiten a identificar les persones i que només poden actuar i desallotjar la propietat si hi ha limitació en el nombre de reunió de persones, mesura que ja ha decaigut. En aquest sentit, l’entitat assenyala que tan sols es pot presentar una denuncia per les destrosses a la casa.

El perfil dels assistents a aquestes activitats són majoritàriament joves de fora de la comarca, i en algun cas inclús s’ha de pagar entrada per accedir-hi. A més, sovint s’hi conviden DJ’s d’un conegut grup de discoteques. Baños afegeix que, després de posar-se en contacte amb propietaris afectats de d’altres punts de Catalunya i segons la informació dels Mossos, es constata que hi ha perfils de persones reincidents amb aquesta activitat.

L’altra circumstància que enutja el sector és que els primers clients mostren una identitat falsa i un comprovant de transferència bancària fals. Davant d’aquest panorama, Baños explica que s’ha recomanat als propietaris que no es permetin reserves d’última hora i que es demani una fiança als interessats, o bé que no s’accepti la reserva fins que es pugui acreditar que el pagament s’ha fet correctament.

Els Mossos diuen que si la festa no és privada sí que és denunciable

Fonts dels Mossos d’Esquadra han recalcat a Regió7 que si la festa organitzada surt de l’àmbit privat es necessiten uns permisos i, en cas que no es compleixin, sí que es pot denunciar independentment que hi hagi o no restriccions per la covid-19 perquè és una «festa il·legal», asseguren.

Des de la policia catalana apunten que la festa deixa de ser privada quan, per exemple, es publicita per les xarxes socials, justament el mateix supòsit que denuncia l’Associació d’Agroturisme. A més, des del cos afirmen que els agents ja detecten fàcilment quan una activitat d’aquest tipus no és privada.

Sense límit en festes privades

D’altra banda, si no hi ha restriccions pel que fa al nombre de persones que es poden reunir i si l’activitat es fa en un àmbit privat sense haver-se publicitat, no hi ha límit en la xifra de persones assistents a la festa, tot i fer-se en una casa rural.