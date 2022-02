L'Ajuntament de Berga va tancar l'exercici 2020 amb un saldo positiu d'1,2 milions d'euros i un romanent de tresoreria de 561.000 euros. La primera xifra és la diferència entre ingressos i despesos de 2020, mentre que la segona fa referència a que el consistori, a data de 31 de desembre de 2020, tenia pendent de cobrar més de mig milió d'euros que de pagar tant del mateix exercici com d'anteriors. L'execució de les partides pressupostades va ser del 65%.

D'altra banda, l'Ajuntament va concloure l'exercici amb un deute viu del 57%, el què suposa una xifra de 7.174.000. La reducció del deute respecte al 2019 va ser de poc més d'un milió d'euros. Aquestes són algunes de les xifres més destacades de la liquidació de l'any 2020, que s'ha d'aprovar en el ple ordinari d'aquest dijous al vespre.

Les dades són notablement millors que les del 2019, quan es va acabar amb un resultat pressupostari negatiu de -648.288,19 euros. En aquest sentit, el regidor d'Hisenda, Maria Miró, destaca que va ser una any marcat per la irrupció de la covid-19 i per la conseqüent reducció de despeses destacades com la de la Patum. A més, també va ajudar a tancar l'exercici en positiu l'increment de l'Impost de Bèns Immobles (IBI).

"Ens ha permès anar complint els objectius que ens havíem marcat i també ha fet possible alleugerir la càrrega del deute tant elevat que arrossega la ciutat", destaca Miró. Tot i aixó, l'edil avança que serà complicat mantenir la mateixa reducció del deute en el futur.

El consistori encara continua pendent de la resolució del Ministeri sobre l'última sol·licitud de refinançament dels crèdits ICO. Miró es mostra optimista perquè ja ha sobrepassat un primer filtre, i espera que el veredicte definitiu es conegui en les pròximes setmanes.

La proposta de l'Ajuntament és una carència de dos anys i que els cinc milions de deute es retornin en els propers vuit anys a partir de 2024, és a dir, que el 2022 i 2023 no s'hagi de pagar ni un euro. En cas que el govern espanyol no ho accepti, el consistori haurà de pagar 2 milions i mig d'euros aquest mes de juny. Si s'acabés produint aquest escenari, el regidor d'Hisenda ha assegurat que el govern té alternatives a sobre la taula, tot i que no les ha anunciat.