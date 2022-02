Avià ha posat de llarg aquest divendres la seva nova depuradora, una instal·lació que ha costat 2,5 milions d'euros i que és la setzena activa del Berguedà. A la inauguració hi han assistit

el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes; l’alcaldessa d’Avià, Patrocini Canal; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit; i el president del consell comarcal del Berguedà, Josep Lara.

La d'Avià és una depuradora de tipus biològic, amb capacitat per sanejar 600 m3 al dia, equivalent a una població de 2.800 habitants, a més de 6,5 quilòmetres de col·lectors i tres estacions de bombament.

La planta tindrà la funció de recollir i tractar les aigües residuals generades en els nuclis d’Avià, el Barri de la Creu, el Molí del Castell i Graugés i farà possible la millora mediambiental de la Font Calda, la Rasa de Sobrestrada i la riera de Coforb (conca del riu Llobregat).

“Avui és un dia històric pel nostre municipi; s'ha fet realitat una obra llargament reivindicada"

L’alcaldessa d’Avià, Patrocini Canal, ha assegurat que “avui és un dia històric pel nostre municipi” que ha vist com, finalment, “s’ha fet realitat una obra llargament reivindicada. Al llarg dels anys ha calgut superar diferents esculls abans d’arribar fins aquí. No ha estat fàcil” ha constatat. La dirigent berguedana ha tingut unes paraules d’agraïment per a totes aquelles persones que d’una manera o altra “han posat el seu granet de sorra des del 2002 i fins ara perquè aquesta depuradora sigui una realitat”. Patrocini Canal ha posat en valor que l’estació depuradora “és una infraestructura molt necessària per realitzar el sanejament de les aigües residuals del municipi”. Per la batllessa, la depuradora permet que Avià faci “un important pas endavant en la cura de l’entorn natural”.

Per la seva banda, el director de l’ACA, Samuel Reyes, a més de destacar que “la depuradora marcarà un abans i un després en la millora qualitativa de la riera de Coforb”, ha remarcat que aquesta és la setzena depuradora en servei a la comarca, garantint que més del 90% de la població del Berguedà tingui el sanejament de les aigües residuals garantit”.

Sanejament a Catalunya

Actualment hi ha 536 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població. El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.