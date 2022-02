La plaça Porxada de Bagà tornarà a acollir el 13 de febrer la Festa de l'Arròs, després d'haver de suspendre aquesta popular tradició l'any passat a causa de la covid. Aquest 2022 el consistori lliurarà l’arròs als assistents dins de carmanyoles reciclables perquè se'l puguin emportar a casa, tal com ha explicat la regidora de Festes, Pilar Grille.

Enguany, el consistori preveu repartir plats per emportar. Així, preveuen poder recuperar la tradició adaptant-se a la pandèmia. Per aquest motiu, es crearà un circuit als peus de l'estàtua de Galceran de Pinós, on es repartirà l'arròs, per evitar que la gent es creui i possibles aglomeracions.

La regidora Pilar Grille ha detallat que “malgrat que no es podrà fer la festa igual que abans de la pandèmia, intentarem recuperar al màxim la normalitat”. Així, a les 10 del matí es donarà el tret de sortida de la Fira de Productes Artesans i d’Alimentació a la plaça Catalunya, de 9.30 h fins a 13.30 h el Local Social acollirà la setena edició de la trobada de l’Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava de Bagà. A 11.45 h és previst que comenci la cercavila amb els geganters de Bagà. A les 12, hi haurà ballets a la plaça Porxada amb l’Esbart Cadí que dansarà, entre altres, el tradicional Ball Cerdà. El repartiment de l’arròs serà a partir de 12.30 h.

Prevenció durant la preparació

Els tres cuiners de l’arròs de Bagà, en Lluís Esparbé, Manel Nieto i Modesto Grille, es faran un test d’antígens abans de cuinar aquest àpat. L’objectiu d’aquesta mesura és preventiu. També es faran testos les persones que ajuden a preparar els ingredients que es fan servir per cuinar el menjar, entre els quals el principal, 250 quilos d’arròs dels que en sortiran 2.500 racions.

Per cuinar l’arròs es fan servir dues paelles: la petita per fer-hi el sofregit i la gran per cuinar les gramínies. L’àpat ja es comença a preparar el dia abans perquè estigui a punt diumenge Els geganters són els encarregats de repartir-lo entre els assistents.