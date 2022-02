El govern de Berga no descarta multar l’empresa que està portant a terme les obres de la Ronda Moreta per «falta de rendiment». Ho va assegurar al ple de febrer el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, en resposta a una pregunta del portaveu de Junts, Ferran Aymerich, que va plantejar aquesta mateixa opció.

Aymerich va etzibar que «se’ns està acabant la paciència. Hem estat lleials, constructius i dialogants però algú ens esta prenent el pel», va criticar en referència als retards que acumulen els treballs. El regidor va posar el focus principalment en l’empresa que fa les obres, Can Pipa.

En la rèplica, Serra va assenyalar que hi hagut endarreriments per diverses raons. D’una banda, a l’inici de l’obra per fer passar les xarxes de reg i clavegueram. En segon lloc, per la troballa de les llambordes i la seva col·locació. També va destacar l’endarreriment en el subministrament d’elements com els nous fanals. I per últim, va assegurar «que podem imputar un retard a l’empresa per falta de rendiment», i va obrir la porta a estudiar possibles sancions.

D’altra banda, el regidor del PSC, Abel García, va demanar un informe als serveis de contractació per tal que es determini si és necessari fer una modificació del contracte de les obres tenint en compte que el projecte inicial ha variat amb la posada de l’antic paviment.