L’Ajuntament de Berga, conjuntament amb el Museu Comarcal en el marc del projecte Àgora Cultural Berga sorgit l’any 2017, farà visites guiades a Queralt cada mes i instal·larà un petit itinerari, amb imatges i codis QR. En paral·lel, l’ascensor tornarà a estar disponible per als visitants del santuari els caps de setmana.

Ho va explicar ahir l’alcalde de la ciutat i regidor de Patrimoni, Ivan Sànchez, en la presentació d’una sèrie de visites i exposicions que Àgora Cultural plantejarà de forma més regular a partir d’aquesta primavera amb la previsible millora de la situació sanitària.

Pel que fa a l’organització de les visites a Queralt, Sànchez va recordar que fins ara mossèn Barniol «explicava la història del santuari de forma altruista i voluntària. És una manera de fer-li un homenatge, recuperar unes explicacions que, si no, es quedarien en l’oblit i donar valor a una de les joies que tenim a la ciutat», va ressaltar el batlle.

Per la seva banda, Alba Perarnau, directora del museu, va apuntar que «volem que la gent conegui les entranyes del santuari, no només que hi vagin a passejar». Així mateix, per a aquelles persones que no puguin fer les visites guiades s’habilitarà un recorregut fix amb imatges i codis QR per l’entorn de l’indret.

Obert més de mig any després

L’obertura de l’ascensor els dissabtes i diumenges suposarà posar fi a més de mig any en què ha estat tancat, excepte en ocasions especials com per la Gala de Queralt al setembre.

Fa uns mesos, aquest diari va poder constatar que molts visitants es mostren sorpresos i molestos per aquesta circumstància quan visiten el santuari. És especialment problemàtic per a aquelles persones amb mobilitat reduïda o d’edat avançada.

D’altra banda, a finals d’estiu, es van portar a terme unes obres a l’aparell consistents a substituir el cable tractor del funicular i unes rodetes del mecanisme.