Berga posa en marxa una oferta de cursos dedicats als jocs tradicionals i el coneixement del medi natural adreçats a la ciutadania en general i al personal docent, en particular, ja que la formació és inclosa en el Pla de Formació de Zona (PFZ) del Berguedà. Es tracta d’una iniciativa que neix de la voluntat de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga d’afavorir la formació al llarg de la vida.

El primer curs constarà de tres sessions formatives per donar a conèixer i recuperar jocs tradicionals en català i que han quedat oblidats. L’objectiu és afavorir el joc sense connectivitat ni altres elements tecnològics, aprendre a jugar amb el cos i els elements de la natura, i recuperar i consolidar la llengua catalana en els espais de joc i en els jocs dels infants. L’activitat consistirà en l’exposició i pràctica de jocs per a diferents edats (infantil, primària i secundària) perquè es puguin portar a terme a les escoles durant l’estona d’esbarjo o dins de la matèria d’educació física.

El segon curs consistirà en la realització de cinc sortides guiades per promoure l’aprenentatge sobre el patrimoni natural de l’entorn de la ciutat de Berga. L’objectiu és conèixer de manera pràctica i vivencial les característiques dels ecosistemes més comuns de la zona i dels organismes que en formen part per poder transmetre i aplicar aquest coneixement en les diferents etapes de la pràctica docent. Les temàtiques de treball previstes seran les següents: la relació entre l’aire, l’aigua i l’arbrat prenent el bosc com a fil conductor; els fenòmens tectònics responsables de la formació i els processos que modelen el relleu de la serra de Queralt, el coneixement sobre els ocells i la flora que envolten la muntanya de Queralt; l’observació dels ratpenats als cursos fluvials com a indicadors biològics de la qualitat de l’aigua i dels boscos de ribera.