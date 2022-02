El físic Lluís Torner, nascut a la Valldan i actual director de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), va apuntar en una xerrada celebrada aquest divendres a Berga que «en algun moment» es provaran en primats i humans uns implants que es col·locarien a dins el cervell per tractar malalties neurològiques com el Parkinson i l’epilèpsia. Actualment només s’estan fent proves en ratolins.

Torner va deixar clar que les afeccions no es podran curar del tot, però que aquests elements «farien que la vida fos molt més fàcil». Tot i això, el berguedà va recordar que portar implantat un element a dins del cervell pot no ser acceptat i generar inquietud en moltes persones.

En el cas del Parkinson, avui en dia ja s’estan fent actuacions des de fora del cervell amb imants i ultrasons que «fan que la malaltia sigui menys agressiva», va assegurar el ponent, que va omplir de gom a gom la sala de conferències de l’hotel Berga Park. Pel que fa a altres malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer, Torner va assenyalar que és més difícil que es puguin aplicar aquestes tècniques.

Pel que fa al càncer, el físic va ressaltar la importància de conèixer com la malaltia entra en l’organisme. En aquest sentit, va posar d’exemple les malalties infeccioses sobre les quals es coneix que un virus entra en la cèl·lula i «a partir d’aquí es fa una vacuna per evitar que això passi. «En altres malalties els metges i metgesses busquen tècniques que facin una cosa semblant; és a dir, que la malaltia no es desenvolupi», va explicar el berguedà.

Torner també es va referir als làsers que s’utilitzen en oftalmologia per extirpar elements amb molta precisió. «Fa la funció d’un bisturí però d’una forma molt més fina», va aclarir Torner.

Torner és llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, i doctor i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya. Va desenvolupar l’ICFO, organisme que ara dirigeix des de la fundació, el 2002. Com a centre de referència del seu àmbit a escala mundial, s’encarrega de desenvolupar la recerca en fotònica.