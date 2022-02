L’Ajuntament de Gironella ha informat per les xarxes socials que en els últims dies es va encendre un foc al costat del Local del Blat. El consistori assegura que, tot i que afortunadament es va apagar sol, hauria pogut tenir conseqüències per a l’edifici. L’Ajuntament crida a la col·laboració ciutadana per trobar els culpables d’un acte que qualifica de «vandàlic». El consistori avisa que accions com aquesta poden comportar sancions superiors a 3.000 euros.