La Caixa i CaixaBank col·laboren amb 9.000 euros als fons d’ajudes al lloguer jove d’habitatges que impulsa el Consell Comarcal. Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, va rebre divendres passat Joaquim Macià, director de Banca d’Institucions de CaixaBank a la Direcció Territorial Catalunya, per materialitzar l’acord.

Les ajudes per a lloguer d’habitatges adreçades a joves d’entre 18 i 35 anys del Berguedà es poden demanar fins al 15 de febrer. Fins ara ja han sol·licitat aquesta subvenció una vintena de persones i 150 més s’han interessat per obtenir-ne informació a l’Oficina Jove. El fons és dotat amb 11.000 euros de fons propis de l’ens i de la Diputació de Barcelona i amb els 9.000 aportats per La Caixa, de manera que en total la quantitat destinada s’enfila als 20.000 euros.