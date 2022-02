L’Ajuntament de Berga, en col·laboració amb el Museu Comarcal, reprendran, a partir d’aquest mes de febrer, les iniciatives en el marc del projecte Agòra Cultural. Una de les propostes i novetats destacades serà la memòria de personatges il·lustres i populars berguedans. La idea consistirà en col·locar una sèrie de vinils en emplaçaments relacionats amb els personatges seleccionats acompanyats d’un codi QR que permetrà conèixer la història de la persona i què va fer per la ciutat.

L’alcalde i regidor de Patrimoni Cultural i Museus, Ivan Sànchez, esmenta alguns personatges com l’artista Josep Maria de Martín, però també destaca la importància de persones com la Domi, una dona que va regentar una fruiteria al cor del carrer Major i que va establir molt vincles a la zona.

Segons explica el batlle, aquesta iniciativa no només permetrà al públic conèixer els personatges pel seu compte, sinó que també generarà la creació d’una nova visita guiada en l’oferta de rutes que ofereix actualment l’Oficina de Turisme.

D’altra banda, es recuperarà la iniciativa de La peça del mes, després que s’hagués de cancel·lar fa gairebé dos anys per la covid-19. Es tracta d’un cicle de conferències sobre elements patrimonials que es farà el quart divendres de cada mes.

La novetat de l’activitat serà la itinerància de les conferències que habitualment es feien a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga i que enguany, també es faran en altres emplaçaments. La primera sessió de ‘La peça del mes’ estarà vinculada a l’exposició sobre bodegues i destil·leries berguedanes i es farà el 25 de febrer, al Museu Comarcal de Berga, a les 7 de la tarda.

En la presentació de l’exposició Destil·leries i bodegues de Berga’el passat mes d’octubre es va expressar la voluntat de dinamitzar la mostra mitjançant la programació d’activitats a l’espai de la taverna, però la irrupció de la variant òmicron i les restriccions de la Covid-19 van impedir-ho. A part de la proposta ja esmentada, que estarà dinamitzada pel guia cultural Toni Gol, pròximament hi haurà altres activitats culturals. Per exemple, es farà un espectacle de contes interpretat per la rapsoda berguedana Alba Mascarella o vetllades de cançó de taverna a càrrec d’una petita representació d’El Coro.

Donacions i adquisicions

La directora del Museu Comarcal de Berga, Alba Perarnau, explica una de les funcions poc conegudes de l’equipament cultural. Es tracta del programa de donacions i adquisicions de peces i objectes. Perarnau recorda que «en els últims anys, moltes famílies berguedanes ens han fet confiança i ens han donat peces i objectes perquè no es perdessin i formin part del patrimoni de la ciutat». D’altra banda, la directora confia amb poder tornar a mostrar a la ciutadania la sala de la Reserva del museu, que és l’espai on es realitza el procés de preparació i conservació dels objectes abans de ser exposats. Aquest espai es va mostrar al públic l’any 2018 a través d’una visita guiada de Dolors Santandreu, traspassada el passat desembre.