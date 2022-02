El Consell Comarcal estén el Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT) perquè també se’n puguin beneficiar persones que són autònomes, però que necessiten ajuda a causa dels seus problemes de mobilitat per continuar vivint a casa seva. Fins ara, estaven destinades exclusivament a persones amb alta dependència.

Aquest febrer, el servei creix gràcies a la signatura d’un conveni intercomarcal amb les comarques d’Osona, el Ripollès i la Garrotxa per reforçar aquesta oferta social i cobrir més necessitats. L’acord preveu ampliar l’atenció des d’una perspectiva integral i donar servei a més famílies. S’oferiran diferents productes de suport, des de material voluminós com llits elèctrics amb carro elevador, grues, fins a productes més bàsics com caminadors, coixins per evitar la lesió de la pell de persones amb poca mobilitat.