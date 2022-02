Aproximadament un any després que sortís a la llum que l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà volia transformar l’esquelet inacabat d’un alberg de Gironella en una residència el projecte està pràcticament aturat. Continua en peu, segons fonts de l’entitat, però tira endavant tan lentament que no s’hi ha pogut fer, encara, cap intervenció, segons ha confirmat a Regió7 la gerent de l’entitat, Ester Comellas. L’entitat no té lligat el pla de finançament.

Inicialment, l’Associació confiava amb que el centre per persones amb discapacitat intel·lectual pogués ser una realitat en uns tres anys, però la gerent comenta que últimament «hem tingut altres prioritats». De fet, s’ha de tenir en compte que, arran de les accions de solidaritat del 14-M del 2020, l’entitat ha portat a terme millores durant els últims mesos en els seus equipaments: la Llar Santa Maria de Queralt i el Taller Coloma.

«Tenim molts fronts oberts, és un projecte que pot ser que el fem més a llarg termini», assegura Comellas. En aquest any, pràcticament l’única novetat ha estat que un arquitecte ha fet els primers esbossos de com podria ser l’edifici per dins. L’Associació s’encarregaria de l’execució de les obres en l’interior, mentre que l’Ajuntament de Gironella assumiria la urbanització exterior.

La causa principal de la demora, a part de la coincidència amb altres iniciatives de l’entitat, és que no hi ha finançament per assumir la part que hi aporta l’entitat. L’Associació espera un ajut de la Generalitat. «Són molts diners», indica Comellas. Del Govern també dependrà que el centre tingui l’últim vistiplau pel que fa a la concessió de places públiques.

Gironella espera

Tot i que la iniciativa no es durà a terme de manera immediata, l’alcalde de Gironella, David Font, ha confirmat a aquest diari que la prioritat continua sent la de cedir l’edifici -que es va construir fa 20 anys perquè fos un alberg de joventut- a l’Associació Pro Disminuïts Psíquics perquè hi faci la residència.

L’entitat només disposa d’un local que fa les funcions de residència al carrer Prat de la Riba de Berga amb capacitat per atendre 12 pacients. Però és una xifra insuficient, ja que hi ha persones en llista d’espera.