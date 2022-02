Al Berguedà es van fer, durant el 2021, un total de 7.740 trucades al telèfon d’emergències 112. Són el 9,46% més de trucades que l’any anterior. A diferència del Bages, on les trucades per seguretat van ser majoritàries, a Berga i comarca la major part d’atencions van ser per temes sanitaris, amb un total de 2.312, tot i que aquesta trucades van ser menys que les 2.471 fetes per aquest motiu l’any abans. En canvi es van registrar més trucades per temes de seguretat, passant de 1.561 a 1.809 i també per temes de trànsit ja que si el 2020 se’n van atendre 1.481 el 2021 van ser 1.890. Del total de trucades, 3.000 es van fer des de Berga.