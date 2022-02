Els grups de l’oposició de Bagà , Compromís per Bagà i Bagà Endavant, denuncien que el pressupost participatiu de la vila no té un reglament que determini les condicions de participació. «El sistema de votació és mitjançant entrada, al registre (per la qual cosa no es garanteix l’anonimat del vot), pot votar qualsevol persona de qualsevol part del món, de qualsevol edat i, el més sorprenent és que es poden emetre tants vots com a un li vingui bé», asseguren les formacions.

«Quan els membres del tribunal representants dels grups polítics de Compromís per Bagà i Bagà Endavant veiem aquest desori, demanem, mitjançant instància, una reunió urgent del tribunal avaluador, presidida per l’Alcalde Joan Oña, indicant totes les irregularitats observades», reivindiquen els grups, que consideren que s’ha de suspendre forçosament el procés de selecció fins que «es pugui portar a terme amb totes les garanties de transparència i participació popular». D’altra banda, es queixen de que no s’ha fet la suficient difusió de la fase de votació. «Així com a l’inici del procés es va fer una bustiada informativa, la fase de votació sols s’ha donat a conèixer mitjançant les xarxes socials i, per tant, s’ha deixat sense informar a una bona part de la població», afegeixen.