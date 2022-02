Avui arranca la campanya de sensibilització per aportar correctament els envasos al sistema del porta a porta a Berga. Es tracta de la darrera fracció en la qual s’incidirà a través d’aquesta iniciativa. L’objectiu és millorar el servei de recollida de residus, disminuir el nombre de bosses abandonades i que els residus es treguin al carrer els dies i hores que toca amb els cubells i bosses corresponents.

El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Berga van iniciar aquesta campanya el passat 15 de novembre i finalitzarà al març. Fins ara, s’han informat més d’un miler d’incidències de persones que no havien fet correctament l’aportació de residus. El nombre més gran d’incidències registrades han estat en la fracció orgànica amb un total de 782 expedients. D’aquests la majoria han estat per treure l’orgànica al carrer sense utilitzar la preceptiva bossa compostable o bé també sense el cubell i en ocasions sense ambdues coses. Pel que fa a la fracció de la resta, s’han obert més de tres-centes incidències, majoritàriament per treure la fracció sense la bossa homologada. També per aportar el tèxtil sanitari sense l’etiqueta corresponent.

Durant la iniciativa, informadors han estat al peu del carrer per explicar als ciutadans que encara no reciclaven correctament com havien de deixar els residus a davant dels seus domicilis. Ells també són les persones encarregades de detectar els punts on s’han produït abandonaments, intentar localitzar els autors de les males aportacions i obrir els expedients d’incidències corresponents.